Nicaragua – Un ex-guérillero et une reine de beauté candidats à la présidentielle Un ancien anti-sandiniste et une reine de beauté porteront les couleurs du parti d’opposition à l’élection présidentielle du 7 novembre, quand le président Daniel Ortega devrait briguer un quatrième mandat.

Oscar Sobalvarro et Berenice Quezada à Managua le 28 juillet 2021. AFP

L’Alliance Citoyens pour la liberté (CXL), parti d’opposition de droite au Nicaragua, a annoncé mercredi avoir désigné Oscar Sobalvarro, ancien contre-révolutionnaire de 68 ans, et Berenice Quezada, Miss Nicaragua 2017 âgée de 27 ans et sans antécédent politique connu, comme candidats respectivement à la présidence et à la vice-présidence.

Cette annonce du «ticket» de l’opposition a été saluée par des centaines de partisans scandant «Yes you can», «Liberté» et «Liberté pour les prisonniers politiques», tandis que d’importantes forces de police surveillaient l’hôtel de Managua où elle a été faite.

Un total de 29 opposants, dont sept pré-candidats, ont été arrêtés depuis début juin sous l’accusation de blanchiment d’argent ou de trahison en vertu de législations adoptées fin 2020 dont les implications politiques permettant de réduire l’opposition au silence ont provoqué un tollé international.

L’ancien «contra» --groupes paramilitaires anti-révolutionnaires soutenus par les États-Unis dans les années 1980-- a déclaré qu’il prenait «la relève» des pré-candidats arrêtés, en soulignant que ce n’était «ni facile, ni sans risques».

Jusqu’au 2 août pour s’inscrire

Le parti CXL est la principale organisation d’opposition en mesure de présenter des candidats aux élections de novembre.

Le président Ortega, 75 ans, et son épouse et vice-présidente Rosario Murillo, 70 ans, n’ont pas déclaré officiellement leur candidature. Il ne fait cependant pas de doute pour leurs partisans que le chef de l’État briguera un quatrième mandat consécutif et que sa femme tentera de décrocher un second mandat, sous les couleurs du Front Sandiniste de Libération Nationale (FSLN, ancienne guérilla marxiste). Les candidats ont jusqu’au 2 août pour s’inscrire.

Oscar Sobalvarro a combattu dans les rangs des «Contras», guérilla ayant tenu tête aux Sandinistes menés par Daniel Ortega pendant trois ans de guerre civile après la chute du dictateur Anastasio Somoza en 1979.

Berenice Quezada, miss Nicaragua 2017 et candidate à la vice-présidence du Nicaragua, lors d’une conférence de presse à Managua, le 28 juillet 2021. AFP

L’ancien guérillero Daniel Ortega a dirigé le pays de 1979-1990, avant d’être vaincu dans les urnes par Violeta Chamorro, mère de Cristiana Chamorro qui est considérée comme la plus menaçante des possibles adversaires du chef de l’État lors du scrutin et qui a été la première à être arrêtée.

Oscar Sobalvarro a assuré avoir bon espoir de chasser Daniel Ortega du pouvoir de la même façon qu’en 1990 «s’est déroulée une élection sous la dictature, dans un pays militarisé». «Le peuple, armé de son seul vote, s’est prouvé à lui-même qu’il était invincible», a-t-il souligné.

AFP

