Affaire FIFA – Un ex-cadre de 21th Century Fox risque 40 ans de prison Hernan Lopez, ancien cadre du groupe de télévision, a été reconnu coupable d’avoir versé des pots-de-vin à des dirigeants de la FIFA et de la Confédération de football d’Amérique du Sud.

Hernan Lopez lors de son arrivée au tribunal de Brooklyn début mars. REUTERS

Un ancien cadre du groupe de télévision 21th Century Fox risque 40 ans de prison aux États-Unis après avoir été jugé coupable jeudi par un tribunal de New York de corruption de dirigeants du foot sud-américain, une ramification du scandale «FIFAgate».

Au terme de près de deux mois de procès au Tribunal fédéral de Brooklyn, Hernan Lopez a été reconnu coupable de fraude, blanchiment et d’avoir versé des pots-de-vin à des dirigeants de la FIFA et de la Confédération de football d’Amérique du Sud (Conmebol), selon un communiqué de la justice américaine.

Une société de marketing argentine, Full Play, a également été déclarée coupable des mêmes chefs d’accusation, mais jugée personne morale corruptrice de dirigeants de la Confédération de football d’Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes (Concacaf). Il s’agissait d’obtenir les droits de retransmission télévisée de la Copa Libertadores et de rencontres, amicales et qualificatives, d’équipes nationales des Amériques pour des compétitions internationales.

Ere Sepp Blatter

«Le verdict d’aujourd’hui sonne comme une victoire pour la justice et les fans de foot dans le monde. Les accusés ont triché en corrompant des responsables du foot, en agissant pour leurs propres intérêts cupides plutôt que pour les meilleurs intérêts du sport», s’est félicité le procureur fédéral pour la juridiction fédérale new-yorkaise de Brooklyn, Breon Peace.

Lors des débats, l’homme d’affaires argentin Alejandro Burzaco avait déposé en qualité de témoin après avoir plaidé coupable d’implication dans ce scandale de corruption ayant éclaboussé la FIFA en 2015 sous l’ère Sepp Blatter. Il avait accusé Hernan Lopez et son collègue chez 21th Century Fox, Carlos Martinez, d’avoir versé entre «30 et 32 millions de dollars» en pots-de-vin.

Carlos Martinez a été en revanche acquitté, a précisé jeudi soir une porte-parole du tribunal de Brooklyn. Hernan Lopez risque, lui, d’être condamné à une date ultérieure à «40 ans de prison et des millions de dollars d’amende», selon le tribunal de Brooklyn. Full Play encourt aussi une amende financière de millions de dollars.

Le témoin à charge, Alejandro Burzaco, avait affirmé en janvier devant le tribunal que des pots-de-vin avaient été budgétisés à hauteur de 60 millions de dollars, mais que l’éclatement du FIFAgate en 2015 avait interrompu les versements.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.