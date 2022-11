Séance d’hypnose et verre d’eau suspect – Un ex-avocat est reconnu coupable d’attouchements sur deux stagiaires Le Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l’appel d’un homme de loi: il reste condamné à 15 mois de prison avec sursis pour contrainte sexuelle. Le Parquet demandait une peine en partie ferme. Benjamin Pillard

Ex-homme de loi à Fribourg, le quinquagénaire a comparu en début de semaine devant la Cour d’appel pénal. Ne se sentant plus en état d’exercer son métier, il s’était retiré du barreau l’an dernier suite à sa condamnation initiale. BENJAMIN PILLARD

«La conviction que j’ai toujours, près de six ans plus tard, c’est qu’il m’a droguée. C’était une sensation que je n’avais jamais connue avant, ni après - et que je ne souhaite à personne.» Iris* avait 27 ans lorsqu’elle a déposé une plainte contre l’homme de loi quinquagénaire chez qui elle effectuait sa formation professionnelle d’avocate, et ce depuis dix mois. Alors domiciliée à quelques kilomètres de la commune où vit son maître de stage, elle s’est vue contrainte de déménager, et de reporter ses examens. «J’ai aujourd’hui besoin de tourner la page, et que cette horrible personne soit condamnée justement», a poursuivi cette mère de famille devant le Tribunal cantonal de Fribourg, cette semaine.