Procès pour espionnage – Un ex-agent de sécurité de l’ambassade britannique à Berlin au tribunal Selon l’accusation révélée ce lundi, David Ballantyne Smith a plaidé coupable d’espionnage pour avoir envoyé des documents sensibles à l’ambassade de Russie.

Le procès pour espionnage de David Ballantyne Smith se déroule de lundi à mardi devant la cour de l’Old Bailey à Londres, avant sa condamnation prévue ce mercredi. AFP/Daniel LEAL

Un ancien agent de sécurité de l’ambassade britannique en Allemagne qui a plaidé coupable d’espionnage a été arrêté après s’être fait piéger et avoir envoyé des documents sensibles à l’ambassade de Russie, a révélé l’accusation lundi lors d’une audience en vue de sa condamnation à Londres.

David Ballantyne Smith, 58 ans, qui a plaidé coupable de huit chefs d’accusation, comparaît devant la cour de l’Old Bailey à Londres lundi et mardi avant sa condamnation prévue vendredi.

Le prévenu, qui travaillait à l’ambassade à Berlin depuis cinq ans, a reconnu en novembre avoir violé la loi sur le secret officiel. Il risque jusqu’à 14 ans de prison.

Plaidant pour une peine lourde, le parquet a expliqué lundi que le prévenu avait envoyé une lettre à un membre du personnel militaire à l’ambassade russe à Berlin. Elle mentionnait noms et coordonnées de membres du personnel de l’ambassade.

Une fois les autorités britanniques et allemandes informées de la lettre, un piège a été mis au point pour le prendre sur le fait.

Il avait été dit à David Smith qu’un ressortissant russe nommé Dmitry, en réalité un agent britannique, voulait venir à l’ambassade pour lui faire passer des informations sensibles.

David Smith a filmé des images de vidéosurveillance de «Dmitry» à l’intérieur de l’ambassade, apparemment pour le dénoncer ensuite auprès des autorités russes. Il a enlevé l’emballage d’une carte SIM qui lui avait été donnée par des responsables britanniques au lieu de la jeter comme il lui avait été demandé.

Vidéos sensibles

Une autre s’est fait passer pour une membre des services russes du renseignement, «Irina».

Elle a suivi Smith jusqu’à une gare le 10 août 2021, et l’a convaincu de la rejoindre sur le banc d’un parc.

Elle a ensuite montré à Smith des photos de personnes soi-disant intéressantes pour les autorités russes, dont «Dmitry», qu’il n’a pas dit reconnaître. C’est après cette rencontre qu’il a été arrêté.

Il lui est également reproché d’avoir fait plusieurs vidéos d’endroits sensibles dans le bâtiment de l’ambassade, le parquet l’accusant d’avoir été retrouvé en possession de 800 euros dont il n’a pas pu expliquer l’origine.

Portant un jean et un pull bleu, M. Smith, marié à une Ukrainienne, serait motivé par une haine du Royaume-Uni et de l’Allemagne.

«Le prévenu a tenu des propos anti-occident et anti-Otan à d’autres employés et avait affirmé son soutien» au président russe Vladimir Poutine, selon le parquet.

Il ajoute que M. Smith doit prendre la parole mardi, et devrait expliquer qu’il voulait mettre le Royaume-Uni dans l’embarras et qu’il n’a pas été rémunéré pour cela, et qu’il souffre de problèmes psychologiques.

AFP

