Crash du Rio-Paris – Un éventuel procès d’Air France et Airbus en débat Près de douze ans après l’accident d’avion du transporteur français qui a fait 228 morts, les familles des victimes tenteront jeudi d’annuler le non-lieu accordé par un précédent jugement.

Le 1er juin 2009, l’Airbus A330 qui reliait Rio de Janeiro à Paris s’était abîmé au milieu de l’océan Atlantique. Tous les passagers et les membres d’équipage, 228 personnes de 34 nationalités, avaient péri. AFP

Y aura-t-il un jour un procès d’Air France et d’Airbus pour le crash du vol Rio-Paris en 2009 ? Le parquet général et les familles des victimes tenteront jeudi de convaincre la cour d’appel de Paris d’annuler le non-lieu accordé à la compagnie aérienne et au constructeur.

La décision de la cour, qui ne sera pas connue avant plusieurs semaines, sera le fruit des débats qui doivent se tenir jeudi à huis-clos devant la chambre de l’instruction, près de douze ans après la disparition du vol AF447.

Le 1er juin 2009, l’Airbus A330 qui reliait Rio de Janeiro à Paris s’était abîmé au milieu de l’océan Atlantique. Tous les passagers et les membres d’équipage, 228 personnes de 34 nationalités, avaient péri dans cet accident, le plus meurtrier de l’histoire de la compagnie française.

En août 2019, après dix ans d’enquête et de bataille d’experts sur les causes de la catastrophe, les juges d’instruction avaient ordonné la fin des poursuites contre Airbus et Air France, mis en examen pour «homicides involontaires» depuis 2011. Cette décision avait suscité la colère et la stupeur des familles des victimes, déjà déçues par la position du parquet de Paris qui avait demandé un procès contre la seule compagnie.

«On commençait à désespérer»

Mais le parquet général, supérieur hiérarchique du parquet, et les parties civiles sont cette fois à l’unisson: dans ses réquisitions écrites, dévoilées en janvier par le quotidien Le Parisien, le ministère public s’est prononcé en faveur d’un procès contre les deux entreprises.

«On commençait à désespérer et on entrevoit désormais la possibilité d’un procès», a commenté avec prudence Danièle Lamy, présidente de l’association Entraide et Solidarité AF447, à la veille de cette audience. Alain Jakubowicz, un des avocats de l’association, qui regroupe la quasi-totalité des proches de victimes françaises, avait salué en janvier «un soutien juridiquement et moralement très précieux» du parquet général.

«A ce stade, il ne s’agit pas de statuer sur la culpabilité d’Airbus ou d’Air France, mais sur les indices qui justifient qu’il y ait un procès. C’est tout ce que demandent les familles: qu’il y ait un débat contradictoire», avait-il souligné. Les deux entreprises n’avaient pas souhaité commenter ces réquisitions.

«Fautes de pilotage»

Dans leur ordonnance de non-lieu du 29 août 2019, les magistrats instructeurs avaient considéré que cet accident s’expliquait «manifestement par une conjonction d’éléments qui ne s’était jamais produite, et qui a donc mis en évidence des dangers qui n’avaient pu être perçus avant».

Les investigations «n’ont pas conduit à caractériser un manquement fautif d’Airbus ou Air France en lien (...) avec les fautes de pilotage (...) à l’origine de l’accident», avaient-ils estimé. Selon les expertises, le givrage en vol de sondes de vitesse Pitot avait conduit à un dérèglement des mesures de vitesse de l’Airbus A330 et désorienté les pilotes jusqu’au décrochage de l’appareil.

Le ministère public, pour sa part, considère que la compagnie a «commis une négligence et une imprudence» en ne délivrant pas à ses pilotes suffisamment d’informations sur la procédure à adopter en cas d’anomalies liées aux sondes, qui permettent de contrôler la vitesse de l’appareil, après plusieurs incidents du même genre au cours des mois précédents.

«Givrage des sondes»

Quant à Airbus, le parquet général considère que le constructeur a sous-estimé «la dangerosité des incidents anémométriques consécutifs au givrage des sondes», selon Le Parisien. Après les mises en examen d’Air France et Airbus dès 2011, les investigations s’étaient prolongées par une bataille entre experts, contestés par les parties civiles car issus du monde de l’aéronautique et soupçonnés de corporatisme.

Alors qu’un premier rapport en 2012 avait conclu à des défaillances de l’équipage, des problèmes techniques et un manque d’information des pilotes sur le givrage des sondes, une contre-expertise, réclamée par le constructeur, avait pointé une «réaction inappropriée de l’équipage» et les manquements d’Air France.

Les parties civiles avaient obtenu l’annulation de cette seconde expertise et la réouverture de l’enquête. Mais une troisième et ultime expertise, en 2017, avait également mis l’accent sur «des actions inadaptées en pilotage manuel» de l’équipage et tendait à dédouaner Airbus.

