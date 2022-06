Vous avez suivi la totalité des audiences, pourquoi?

Quand le procès est arrivé, je pensais y aller et voir comment ça se passe, mais pas y consacrer presque une année. Il se trouve que très vite j’ai été capté et j’ai compris que si je n’assistais pas à la totalité des débats, j’allais perdre le fil. Soit on suit tout, soit on ne comprend rien, ou pas grand-chose. J’ai donc assisté à tout, sauf dans les très grosses journées de témoignage des parties civiles où c’était si lourd que parfois je n’en pouvais plus et quittais la salle un peu plus tôt.