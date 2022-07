Lettre du jour – Un étrange sentiment de flottement Opinion Courrier des lecteurs

LAURENT GUIRAUD

Genève, 11 juillet

Comment expliquer l’étrange sentiment que j’ai de flottement dans la gestion des pouvoirs publics? Dans certaines communes, c’est le silence entre les pouvoirs, législatif, exécutif et l’administration, cette dernière ayant de plus en plus tendance à se substituer à un pouvoir politique en voie de disparition, ou en tout cas en manque de communication entre élus et partis.

Dommage, car la démocratie a un très grand besoin d’échanges et de respect d’idées, même contradictoires. Alors que faire? Attendre les élections pour marquer un changement n’est pas toujours la meilleure issue, d’autant plus que cela ne signifie pas obligatoirement une amélioration!

Une meilleure attention du pouvoir de surveillance de l’État serait certainement un bon moyen de rappeler aux élus communaux leurs obligations et responsabilités, ou encore espérer que la Cour des comptes veille à une meilleure gestion administrative, même s’il faut souligner que nos fonctionnaires ont à cœur de bien servir l’État, en prenant parfois un pouvoir politique qui ne leur appartient pas, tout en rappelant que la nature a horreur du vide!

Les temps à venir vont exiger de devoir resserrer les rangs, et assumer ses fonctions en esprit d’équipe, l’argent allant certainement ne plus couler à flots, et l’appel aux emprunts allant devenir de plus en plus cher.

Alors espérons que faute de moyens, nos élus sauront reprendre leur rôle et exécuter dignement ce qu’ils ont promis lors des campagnes électorales, et profiter de se retrouver pendant les fêtes de l’été.

On peut toujours rêver… même en politique!

René Schneckenburger

