Le réveillon en temps de Covid – Un étrange Noël nous attend Les Genevois ont les Fêtes en tête. Certains réinventent déjà leur façon de célébrer afin de minimiser les risques liés au coronavirus. Lorraine Fasler

Les fêtes de Noël 2020 seront probablement très compliquées pour de nombreuses familles . Getty

«Je ne sais pas si on pourra sauver Noël», avouait le ministre de la Santé Alain Berset au «Matin Dimanche». Le sujet semble anodin au regard des vies à préserver, mais il demeure sur toutes les lèvres ou plutôt derrière tous les masques. Un premier semi-confinement nous avait éloignés des nôtres. Un second débute et, avec lui, une vague d’incertitudes.

La chasse aux cadeaux en boutique est pour l’heure repoussée. Pourra-t-on se réunir? La limite de cinq personnes fixée pour les rassemblements privés sera-t-elle levée le 30 novembre? Il est trop tôt pour le dire. Restera, quoi qu’il en soit, la crainte de mettre en danger sa famille.