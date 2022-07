Patrimoine musical – Un été sous le souffle d’un orgue majestueux De juillet à septembre, les meilleurs interprètes suisses et internationaux défilent sous les voûtes de la cathédrale St-Pierre. Tour du festival avec Vincent Thévenaz, titulaire de l’instrument. Rocco Zacheo

Détail de l’orgue de la cathédrale St-Pierre, qui a été inauguré en novembre 1965. JEAN-DANIEL FUHRER

Depuis plus d’un demi-siècle, on vient des quatre coins du monde pour le côtoyer, pour poser le temps d’un concert les mains et les pieds sur ses touches et son pédalier. Star fière et immobile, vous toisant de haut avec ses tuyaux tantôt invisibles tantôt imposants, l’orgue de la cathédrale St-Pierre est à lui seul un objet de culte qui aimante à travers les décennies les meilleurs interprètes en circulation.