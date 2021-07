Éditorial - Un été si particulier

Les inondations meurtrières qui ont frappé l’ouest de l’Allemagne, submergé le Benelux et fait sortir de leurs rives lacs et rivières en Suisse nous font craindre une menace de plus en plus précise et que l’on peine à s’avouer. La violence, la soudaineté et la simultanéité de ces événements dramatiques, associées au dôme de chaleur qui a sévi en Amérique du Nord, seraient-elles déjà les signes avant-coureurs du réchauffement climatique?

Mais avouons que les cieux et la formidable machine thermique que l’on devine de plus en plus chargée en énergie nous renvoient à ce qu’un réchauffement climatique plus prononcé pourrait nous réserver.

Bien sûr, la science ne peut pas répondre. Il est trop tôt. La météo et le climat ont des ordres de grandeur et des temporalités qu’il ne faut pas confondre. Mais avouons que les cieux et leur formidable machine thermique que l’on devine de plus en plus chargée en énergie nous renvoient à ce qu’un réchauffement climatique plus prononcé pourrait nous réserver. On a peur, car on sait trop que la logique de la physique de l’atmosphère conduit à des pluies diluviennes et à des températures extrêmes.

Et, surtout, on découvre que nos sociétés très développées ne sont pas préparées à affronter de telles intempéries si elles devaient se répéter et se produire trop souvent. Or, avec un réchauffement moyen qui dépasse déjà 1°C, tout indique que la fréquence risque d’augmenter. Les cantons, qui sont en première ligne, savent que les plans canicule iront de pair avec les mesures d’alerte pour lutter contre les inondations. Il est probable que ces intempéries restent dans les esprits comme un été particulier. Qui nous invite à nous adapter aux aléas de plus en plus surprenants du climat. Il n’y a encore rien d’irréversible ni matière à angoisser. Mais un ensemble de petits signaux faibles que nous aurions tort d’ignorer. Notre grande vulnérabilité face aux événements naturels devient réelle.

