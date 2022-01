Coronavirus en Suisse – Un été sans mesures généralisées, espère un épidémiologiste Marcel Tanner estime que le port du masque et le certificat 2G ne seront plus nécessaires après la vague Omicron grâce au vaccin de rappel.

Les mesures anti-coronavirus pourraient n’être nécessaires plus que ponctuellement dès l’été, selon l’épidémiologiste Marcel Tanner. Si les gens respectent d’eux-mêmes les mesures dans certaines situations, les restrictions sanitaires étatiques pourraient être levées.

Après la vague Omicron, des mesures généralisées telles que le port du masque ou le certificat Covid 2G (vacciné ou guéri) ne seront plus nécessaires «si nous continuons à nous faire vacciner et injecter la dose de rappel», déclare l’ancien membre de la taskforce de la Confédération dans une interview publiée dimanche dans la «SonntagsZeitung». Pour ce faire, la société et les individus doivent prendre leurs responsabilités.

Tests aléatoires

L’épidémiologiste pense que la société écoutera les autorités si celles-ci arrêtent d’édicter des mesures strictes mais offrent à la place une perspective sur la manière dont la population peut revenir à la normalité avec des mesures simples et volontaires. «Toutes les épidémies l’ont montré jusqu’à présent.»

Marcel Tanner appelle encore à cesser de «tester à grande échelle et collecter des données en masse» après la vague Omicron. De grandes quantités de données n’améliorent pas les prévisions mais ne font que provoquer de nouvelles peurs, selon lui. Et de prôner plutôt des tests aléatoires, visant les personnes ayant des symptômes, comme c’est le cas pour la grippe.

