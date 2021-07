Encre bleue – Un été bénévole Opinion Julie

LMS

La précarité ne prend pas de vacances! Tandis que certains se la coulent douce, d’autres ont encore et toujours de la peine à joindre les deux bouts. Ils ont besoin de ces cabas d’aide alimentaire d’urgence qui leur sont distribués, chaque semaine, dans le canton. Or, ces cabas ne se remplissent pas tous seuls! Ce sont principalement des bénévoles qui trient la marchandise récoltée et la répartissent dans ces sacs qui soulageront le quotidien des plus défavorisés.

Mais il arrive aussi que ces bénévoles prennent des vacances… C’est pourquoi la banque alimentaire genevoise Partage cherche de toute urgence des personnes disposées à lui donner un coup de main pendant la période du 26 juillet au 9 août. Le tri des denrées alimentaires a lieu à Palexpo, dans la Halle 7, qui n’est pas spécialement une destination de rêve estival, mais où il fait bon œuvrer en généreuse compagnie.

Pour des questions d’organisation, les intéressés s’inscriront sur le site https://partage.benevoles.events/. Les personnes rebutées par les inscriptions en ligne peuvent lancer un coup de fil à Partage pour indiquer leurs disponibilités. Toute aide est bienvenue! Il y a aussi un projet de récolte d’abricots dans un verger valaisan, dès le 30 juillet, pour lequel Partage recherche des bras. Je vous en reparlerai à l’occasion.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.