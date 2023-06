Les suggestions musicales – Un été avec des musiciens qui vous veulent du bien Du rock classique au baroque monumental, voici trois album qui accompagnent au mieux l’entrée en été. Rocco Zacheo

Rock fougueux et virtuose

Avoir joué du «classic rock» des seventies le long de la côte californienne durant ses jeunes années a évidemment baptisé Rival Sons d’une sacrée louche de références souvent envahissantes, de Led Zeppelin à Thin Lizzy. Chaque nouvel album marque pourtant la singularité du quintette, qui invente ses propres recettes fraîches et roboratives à partir d’ingrédients connus. Si «Nobody Wants to Die» démarre comme la plus excitante ode à la vitesse cheveux au vent depuis Steppenwolf, «Bright Light» vise le ciel sur de subtils échafaudages où l’alternance entre guitares acoustiques et électriques, en sus des modifications tonales du chant, parvient à une sorte de mélancolie puissante. Quand elle n’est pas démonstrative, la virtuosité a ce son-là. Et invite d’autant plus à réserver sa place pour le concert de Rival Sons aux Docks, le 28 octobre. FBA

«Darkfighter», Rival Sons, Earache Records

Rock des logiciels et des guitares

Premier album des Lucernois Yet No Yokai. Sur le papier, voilà un trio classique, chant, guitare, basse et batterie, comme des décennies d’histoire musicale en ont vu passer. Dans les faits, l’assemblage provoque autre chose. L’époque est aux bricolages informatiques? Yet No Yokai use avec brio des logiciels, composant, c’est leur mot, comme un Lego, cette série ininterrompue de chansons électriques. Les mélodies évoquent une certaine manière de pop psychédélique revisitée. L’apprêt sonore, pour sa part, invoque une multitude d’univers, ainsi des traits de guitare gonflés de réverbérations, et les rythmiques hard rock («Black Meadows»), virant vers des couleurs méditerranéennes («Asphalt Astronaut», «Haraban») ou sahariennes («Calling For Love»), voire malienne («Coma in Paradise»). FGO

«Wir Sind Da», Yet No Yokai, Hummus Records

L’art immortel de la fugue

On n’échappe pas à la question que pose «L’art de la fugue» à chaque fois que surgit une nouvelle version. À quelle configuration instrumentale s’adresse donc cette pièce inachevée? En l’absence d’indications de son géniteur, et en considérant aussi l’extrême fluidité qui régnait à son époque en matière de géométrie des ensembles, sans doute qu’il faudra laisser l’affaire en suspens. Le regard que porte ici le Quatuor Casals est des plus stimulants: dans ce chef-d’œuvre du contrepoint où aucune des voix n’est véritablement soliste, la formation instaure un équilibre des lignes et une fluidité du discours tout à fait remarquable, en apportant ici et là quelques nécessaires adaptations pour répondre aux tessitures des quatre archets. Une version valorisée par l’acoustique du monastère de Cardona, lieu de la captation. RZA

J. S. Bach, «L’art de la fugue», Quarteto Casals, Harmonia Mundi

