Deux tempêtes place des Nations – Un État fictif squatte l’ONU et des posters mettent l’Inde en colère Un gourou hindouiste en fuite utilise l’ONU pour dénoncer «sa persécution». Et des affiches sur la place des Nations mettent en colère le ministre des Affaires étrangères indien. Olivier Bot

L’image sainte du gourou Nithyananda, en fuite suite à des accusations de viol et d’enlèvement d’enfants en Inde, figure sur le site des États-Unis de Kailasa, un pays imaginaire censé réunir les hindouistes. Photo du site https://gov.shrikailasa.org/ekailasa/

Un affichage sur la place des Nations jugé «infondé et malveillant» par le ministre des Affaires étrangères de l’Inde et un État imaginaire créé par un gourou indien controversé qui parvient à participer à deux réunions à l’ONU de Genève: deux affaires autour de l’Inde ont eu les honneurs de la presse indienne et internationale des derniers jours. La première a failli tourner à l’incident diplomatique.