Recherche médicale – Un espoir pour mieux lutter contre l’insuffisance rénale La découverte d’une équipe de chercheurs genevois devrait permettre, à terme, de diminuer le taux de mortalité très élevé lié à cette affection. Xavier Lafargue





La dialyse, qui permet d’épurer les toxines, est le seul traitement existant actuellement pour lutter contre l’insuffisance rénale aiguë. ANDREA ZAHLER

Aux soins intensifs des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), on ne connaît que trop bien l’insuffisance rénale aiguë. Cette défaillance majeure de la fonction des reins touche en effet plus d’un patient sur deux. Et malgré le recours à la dialyse, seul traitement existant aujourd’hui, elle fait des ravages, la mortalité chez ces malades allant jusqu’à 50%. Mais cela pourrait changer, grâce à la découverte d’une équipe de chercheurs des HUG et de l’Université de Genève (UNIGE), indiquent les deux institutions dans un communiqué.