Tennis – Un espoir genevois de 16 ans en demi-finale à Melbourne Kilian Feldbausch, fils de l’ancienne joueuse italo-suisse Cathy Caverzasio, s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi juniors de l'Open d'Australie. R. Ty

Kilian Feldbausch est dans le dernier carré du tableau juniors de l’Open d’Australie. Getty Images

L'espoir genevois du tennis Kilian Feldbausch, fils de l’ancienne joueuse italo-suisse Cathy Caverzasio (professionnelle de 1987 à 1995 et qui a atteint le 45e rang à la WTA), s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi juniors de l'Open d'Australie.

Le Carougeois de 16 ans, tête de série No 11 du tableau, a battu dans la nuit l'Américain Ozan Colak (17 ans/No 13) en trois sets et 2h23 de jeu. Le score: 2-6 7-6 (7-0) 6-4. Feldbausch jouera sa place en finale face au Tchèque Jakub Mensik (No 4) la nuit prochaine.

