L’invité – Un espace pour s’armer contre toutes les crises Opinion Antonin Calderon Socioéconomiste

«Réfléchissons ensemble, éveillons notre imaginaire, cherchons des solutions, tissons des liens, mettons-nous en mouvement pour la transition économique, écologique et sociale». Telle est la devise de L’Espace – le nouveau QG d’Après, le réseau genevois de l’économie sociale et solidaire, et du léman, la monnaie locale complémentaire du bassin lémanique.

L’Espace* est situé dans le bâtiment de la coopérative d’habitation Codha, dans l’écoquartier de la Jonction. Il est réservable et ouvert à tout le monde, et commence à accueillir depuis deux semaines des formations, réunions de travail, séances de cocréation, assemblées générales, concerts en petit format, soirées d’entreprise, journées au vert, forums, festivals, ciné-clubs, trocs, pop-up, événements culturels; espaces d’expérimentation.

Un lieu de travail, de rencontres, d’échanges et d’événements pour dynamiser les activités locales et durables: un pilote qui puisse être répliqué dans d’autres quartiers. L’Espace assure dans sa programmation un équilibre entre les trois grandes thématiques suivantes: l’entrepreneuriat, l’économie et le commerce; les enjeux de transition, d’écologie, de dynamiques de quartiers et de citoyenneté; la culture et l’art comme vecteurs de réflexion et de changement.

L’Espace est un lieu modulable et immersif: il se module et change de forme pour accueillir des activités aux formats éclectiques, accueillant jusqu’à 120 personnes; et il est doté d’outils de projection et de travail numériques «à la pointe», ainsi mutualisés par l’ensemble des acteurs de la transition.

L’Espace repose sur un concept architectural durable: des matériaux biosourcés (bois pour la structure, terre crue pour les murs, argile et peintures naturelles comme revêtements, marmoléum pour le sol) ou réemployés (fenêtres, lavabos, mobilier).

L’Espace propose, dans le prolongement de son lieu physique, une plateforme numérique (lespacedapres.ch) pensée dans une logique open source et assurant à l’utilisateur-trice une souveraineté de ses données personnelles.

L’Espace repose sur un modèle d’affaires inclusif et solidaire. Il propose une tarification adaptée à divers moyens afin d’être accessible à l’ensemble des actrices et acteurs de la transition, et de mettre en avant des projets innovants bénéficiant de peu de ressources économiques.

L’événement Agora a été organisé les 26 et 27 novembre à l’occasion de son inauguration, mêlant sur deux journées conférences, rencontres et tables rondes sur le thème du «Financement de la transition écologique et sociale». Nous y avons notamment accueilli une conférence de l’écrivain Hans Widmer qui pense depuis Zurich des villes et quartiers qui soient les plus écologiques et agréables à vivre (lire «Voisinages et communs», 2016); mais aussi la faîtière patronale la FER et syndicale le SIT pour anticiper l’incontournable «transition de l’emploi» découlant de la transition écologique, des universitaires pour étudier les impacts des «monnaies locales complémentaires», les tenants et aboutissants d’un «revenu ou allocation inconditionnelle d’existence», et les liens entre «biais cognitifs, changement d’imaginaires, et engagement».

Les échanges passionnants de cette première Agora ont pu être enregistrés, et vont donner lieu à des épisodes hors-série du podcast Communs, dont la deuxième saison est actuellement en cours de diffusion**.

Nous vous attendons donc dans L’Espace, pour construire collectivement des réponses aux crises climatique, économique et sociale que nous traversons.

Antonin Calderon Afficher plus Socioéconomiste, responsable Pôle Développement et promotion de l'ESS

