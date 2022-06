Nouveau venu à la rue du Diorama – Un espace d’exposition s’ouvre au quartier des Bains La galerie Breitenmoser entend se vouer aux jeunes talents, aux arts urbains et à la bande dessinée. Inauguration jeudi avec une exposition de Brokovich. Irène Languin

Dans leur nouvel espace d’art de la rue du Diorama, Marco Breitenmoser et Marie-Pierre Huguenin sont en plein accrochage des œuvres de Brokovich. LAURENT GUIRAUD

Voilà une réjouissante nouvelle dans le microcosme des galeries genevoises. Alors que deux ans de pandémie ont éreinté les enthousiasmes et les comptes en banque, et que de recommandables enseignes ont récemment dû mettre la clé sous la porte – on pense par exemple à Laurence Bernard –, de nouveaux venus tentent leur chance. Après Art Now Projects, à Carouge, il y a un mois, c’est au tour de la galerie Breitenmoser d’ouvrir ses portes dans le quartier des Bains. Installé dans les locaux joliment rénovés de feu la galerie SAKS, au numéro 1 de la rue du Diorama, l’espace d’art inaugure ses cimaises le jeudi 23 juin avec une exposition ludique et colorée de Brokovich.