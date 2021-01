Covid-19 (CH) – Un épidémiologiste démissionne du groupe de travail Le Bernois Christian Althaus a quitté le groupe de travail scientifique Covid-19 de la Confédération. Il a annoncé son départ sur Twitter en critiquant les politiciens.

L'épidémiologiste bernois Christian Althaus (archives). KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Dans son tweet, le Bernois demande que les politiciens apprennent enfin à regarder la science sur un pied d’égalité. Il fait référence à un article paru dans les titres de CH-Media qui a relaté les critiques du gouvernement et de l’administration à l’égard du groupe de travail : «C’est en partie la raison pour laquelle j’ai démissionné du groupe de travail cette semaine», a indiqué M. Althaus.

Ces dernières semaines, le groupe de travail a demandé à plusieurs reprises des mesures plus strictes pour arrêter la propagation du coronavirus en Suisse. Le Conseil fédéral a mis en consultation des mesures plus strictes et devrait prendre des décisions lors de sa réunion de mercredi.

Le groupe de travail est un organe indépendant composé d’experts. Il conseille ses mandataires, le Département de l’intérieur (DFI) et l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), avec des connaissances scientifiques et les soutient dans le processus de décision. Les membres ne sont pas rémunérés par la Confédération ou des tiers.

ATS