Basketball - Un entraîneur de renom à la tête de l’équipe de Suisse

L’équipe nationale suisse de basketball tient son nouvel entraîneur: il s'agit d’Ilias Papatheodorou. Coach grec de renom, Papatheodorou a notamment été finaliste de la Champions League avec l’AEK Athènes en 2020. Plus récemment, il était l’entraîneur assistant du célèbre Rick Pitino, avec l'équipe nationale grecque, lors du récent du tournoi de qualification olympique disputé au Canada.

«Je suis particulièrement heureux que la Suisse puisse compter sur un coach d’une telle qualité, a commenté Erik Lehmann, directeur Elite, Compétition et Technique à Swiss . Nous avons eu beaucoup d’offres et Ilias avait le meilleur profil. Le staff a été considérablement renouvelé. C’est une nouvelle ère qui commence et qui devra nous mener le plus loin possible dans les qualifications pour la Coupe du monde 2023. Nous avons aussi l’objectif de participer à l’Euro 2025, ce qui nous fera oublier la déconvenue de cette saison, avec la non-participation au prochain championnat d’Europe.»

Les assistants de Papatheodorou seront Dimitris Menoudakos, qui travaille avec lui depuis de nombreuses années, et Patrick Pembele, coach du BBC Monthey, qui viendra compléter le coaching staff en tant que second assistant, alors que Louis Chavanton prendra les rênes de la préparation physique. Le rôle de Team Manager revient quant à lui à Paolo Di Gloria.

Préparation à Nyon

La préparation de l’équipe nationale débute ce dimanche du côté de Nyon. Les joueurs s’entraîneront une semaine à la salle du Rocher avant de s’envoler pour Riga, afin d’y disputer deux matches amicaux face à la Lettonie. La préparation se poursuivra à Nyon dès leur retour de Riga avec deux matches de préparation les 29 et 30 juillet face au Portugal. Puis, l’équipe s’envolera pour Skopje et la Macédoine, où elle disputera encore deux rencontres de préparation début août. Les World Cup Pre-Qualifiers 2023 débuteront, quant à eux, le 12 août face à la Macédoine.

