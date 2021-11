Décryptage d’une tendance – Un entraîneur avec l’ADN de son club pour soigner la crise d’identité Qui mieux que Xavi pourrait incarner les valeurs et le jeu du FC Barcelone? Les retrouver, voici la première mission du nouvel entraîneur «blaugrana». Emile Perrin

Officiellement intronisé lundi dernier, Xavi est attendu à Barcelone comme le sauveur. Getty Images

Traumatisé par le départ de Lionel Messi, le FC Barcelone est embourbé dans un début de saison des plus chaotiques. Un peu reluisant neuvième rang en championnat et deux camouflets concédés contre le Bayern et Benfica (3-0) en Ligue des champions – les deux succès étriqués contre le Dynamo Kiev (1-0) n’ont que valeur de poudre aux yeux – ont coûté sa tête à Ronald Koeman. Toute ancienne légende qu’il soit – il avait offert au club sa première Ligue des champions en 1992 –, le Batave a échoué. Aujourd’hui, le Barça attend Xavi comme le messie. Mais l’ancien maître à jouer de la maison «blaugrana» parviendra-t-il à redresser la barre et à redorer le blason de l’institution catalane?