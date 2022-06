Affaire Crypto – Un enquêteur spécial prend pour cible un proche d’Alain Berset Peter Marti, qui enquête sur le scandale d’espionnage impliquant une société de chiffrement zougoise, nourrit désormais des soupçons explosifs. Thomas Knellwolf

Lors de la crise du coronavirus, le chef de la communication Peter Lauener (à droite) a souvent accompagné le conseiller fédéral Alain Berset lors des conférences de presse, comme ici en février 2020. Photo: Keystone

L’enquêteur spécial Peter Marti est à la hauteur de sa réputation de «chien d’attaque». Alors que d’autres procureurs classent généralement rapidement les enquêtes pour violation du secret de fonction, l’ancien juge cantonal zurichois et ex-conseiller cantonal UDC fait preuve, depuis un an et demi, d’un grand dynamisme pour découvrir comment des fuites d’informations ont eu lieu dans l’affaire Crypto.