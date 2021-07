Sud-est des Pays-Bas – Un énorme laboratoire de drogues de synthèse a été découvert Un site pouvant produire plus de 100 kilos de drogues par jour a été localisé dans la nuit de jeudi à vendredi par la police néerlandaise. Un homme a été interpellé sur place.

Il s’agirait du plus grand site de production de drogues de synthèse jamais découvert aux Pays-Bas. AFP/Marcel Van Hoorn/ANP Le laboratoire pouvait fabriquer plus de 100 kilos de drogues de synthèse quotidiennement, d’une valeur marchande d’un million d’euros par jour. AFP/Marcel Van Hoorn/ANP La police n’exclut pas que «de multiples arrestations» aient lieu suite à la découverte du laboratoire. AFP/Marcel Van Hoorn/ANP 1 / 4

Ce qui pourrait être le plus grand laboratoire clandestin de drogues de synthèse jamais découvert aux Pays-Bas a été mis au jour dans la nuit de jeudi à vendredi dans le sud-est, a annoncé la police néerlandaise. Un homme a été interpellé.

Le laboratoire pouvait fabriquer plus de 100 kilos de drogues de synthèse quotidiennement, d’une valeur marchande d’un million d’euros par jour, a rapporté l’agence de presse néerlandaise ANP, citant le service national de démantèlement.

«Selon le service national de démantèlement, il s’agirait du plus grand et plus professionnel site de production de drogues de synthèse jamais découvert aux Pays-Bas», a déclaré la police néerlandaise dans un communiqué. Le laboratoire, installé au sein de deux hangars connectés dans la campagne au sud-est, a été découvert grâce à des informations «provenant de messages de discussion cryptés», ont expliqué les forces de l’ordre.

Un homme de nationalité polonaise de 62 ans a été interpellé sur place, a précisé la police qui n’exclut pas que «de multiples arrestations» s’ensuivent. Vu l’ampleur de la découverte, le démantèlement du site durera «certainement jusqu’à dimanche», a précisé la police. Une enquête a été ouverte.

ATS

