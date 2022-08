Encre bleue – Un embarrassant débarras Des déménageurs ont balancé tous les meubles d’un locataire décédé par la fenêtre, nous rapporte Liliane, choquée. Julie

Certains meubles du défunt locataire étaient neufs (image d’illustration). KEYSTONE/Urs Jaudas

Comment traitera-t-on vos affaires quand vous ne serez plus là? La question interpelle Liliane, qui a assisté à un «triste spectacle» cet été, nous écrit-elle. L’Onésienne a observé comment des employés d’une entreprise de nettoyage ont vidé l’appartement d’un locataire récemment décédé. «Ils ont jeté depuis le balcon divers meubles, poteries, frigo, etc. Le mobilier arrivait au sol dans un bruit fracassant.» Ce qui n’a pas manqué de lui heurter les oreilles et le cœur. D’autant plus qu’il y avait, à l’en croire, «des meubles en parfait état». Et de se demander s’il n’aurait pas été question d’en faire don à une association de charité.

Cela me fait penser à une conversation que j’avais eue il a des années avec des employés de Caritas et du CSP, qui débarrassaient gratuitement les appartements des personnes qui quittent un appartement: ils racontaient que non seulement certains vieux meubles ne trouvaient jamais de repreneur - notamment les grandes armoires ou les buffets anciens - et que cela leur coûtait en temps et en personnel, pour ensuite encombrer leurs locaux des années et finalement être amenés au débarras. Ensuite, les prix affichés pour ces meubles en bois massif étaient supérieurs à ceux proposés par Ikea ou Conforama pour du neuf de qualité minime…

Est-ce que des associations caritatives ont été prévenues dans le cas du locataire onésien décédé, et ont renoncé à embarquer le mobilier? Ou est-ce qu’un grand chambardement a eu lieu avant de proposer les meubles au don? On n’aura pas le fin mot de l’histoire. En tout cas, balancer tous les meubles par la fenêtre comme on le ferait dans une décharge n’est pas une manière digne de traiter ni feu le locataire, ni les voisins, que l’on force à être témoins malgré eux de ce manque de respect.



