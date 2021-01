Politique municipale – Un élu sur cinq a démissionné durant la dernière législature Une étude de l’Université de Genève décrypte pourquoi les conseillers municipaux et administratifs quittent leurs fonctions. Chloé Dethurens

Pas moins de 18% des élus communaux ont démissionné de leurs fonctions politiques durant la dernière législature. C’est ce que révèle une étude menée par l’Université de Genève, dont les conclusions s’avèrent moins dramatiques que prévu. Explications.

Le Département de la cohésion sociale (DCS) a sollicité cette enquête après avoir été alerté par le Service des votations et élections: celui-ci s’inquiétait d’un taux de démission de 53% pour la législature 2015-2020 et d’une augmentation constante des départs depuis les années 80, selon lui. L’enquête, à laquelle ont répondu 862 personnes, avait pour but de chiffrer plus précisément ce phénomène et de l’expliquer.