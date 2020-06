Tribunal cantonal neuchâtelois – Un éleveur «usurier» encourt une peine 2,5 fois plus lourde Des deux agriculteurs condamnés l’été dernier pour avoir exploité un Kosovar quatorze heures par jour pendant seize mois, seul le patriarche a formellement fait appel. Benjamin Pillard

Aujourd’hui âgé de 43 ans, le clandestin souffre de douleurs permanentes entre le bassin et le milieu du dos à la suite d’un grave accident survenu dans la ferme où il dit avoir été exploité sept jours sur sept pour 5 fr. de l’heure. Yvain Genevay/Le Matin dimanche»

«Ces accusations sont inacceptables et inadmissibles: je suis choqué et révolté, on me fait passer pour un moins que rien alors que j’ai juste voulu aider le plaignant…» Aujourd’hui âgé de 60 ans, l’éleveur des Montagnes neuchâteloises reconnu coupable d’usure en août dernier a qualifié «d’énorme injustice» ce jeudi devant le Tribunal cantonal sa condamnation prononcée en août dernier par une juge chaux-de-fonnière. Et «d’acharnement» l’appel de la procureure Sarah Weingart contre sa peine de 8 mois de prison assortie de 180 jours-amende à 20 fr., le tout avec sursis.