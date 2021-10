Chronique – Un électrochoc pour Ignazio Cassis Pierre Ruetschi - Journaliste, directeur exécutif du Club suisse de la presse

En temps normal, cela aurait passé pour une bonne nouvelle: le Conseil fédéral a libéré mercredi 400 millions de francs pour permettre aux hautes écoles suisses de se maintenir dans le programme européen Horizon en 2021. Ce coup de pouce à la recherche, qui constitue un indiscutable pilier de la «Swiss success story» dans le monde, évitera que les chercheurs du cru soient purement et simplement évincés de projets sur lesquels ils travaillent depuis des années. Certes, ils n’auront plus qu’un statut de deuxième classe dans ce gigantesque programme européen puisqu’ils ne pourront plus diriger un groupe de recherche. Mais leur participation est sauve. Le service minimum en somme.

Pour tenter d’amortir l’impact de la rupture, en mai dernier, des négociations pour l’accord-cadre, la Suisse passe à la caisse. Pour Horizon cette semaine, un milliard pour le fonds de cohésion au début du mois. Mais cela ne rattrape pas l’échec après quinze ans de négociations pour rien. Cela avec la perspective d’une obsolescence lente des accords bilatéraux, au risque de se retrouver sans attaches, dérivant au cœur de l’Europe.

Les effets de l’échec, pensait-on, seraient masqués par les inerties propres aux relations internationales. Inerties aussi et apathie du mode de fonctionnement de nos institutions ainsi que d’une culture atavique de la patience. Laisser décanter et continuer comme avant en espérant qu’une porte quelque part s’ouvre à Bruxelles. De plan, il n’y en a pas vraiment. Au Département des affaires étrangères (DFAE), on en est encore à chercher un interlocuteur, on évoque avec une rare évanescence l’engagement d’un dialogue politique avec la Commission.

Le Conseil fédéral est devenu mutique et la question européenne a quasi déserté la presse. Jusqu’au spectaculaire coup de la panne voilà deux semaines: après une fuite dans la «NZZ», le Conseil fédéral annonce, un rien contraint, que la Suisse est menacée de pénuries en électricité dès 2025 faute d’un accord sur l’électricité avec l’UE. Convoité de longue date, il est dépendant de la conclusion de l’accord-cadre. L’érosion lente et peu visible de nos liens avec Bruxelles devient soudain aussi rapide que stupéfiante. La Suisse en panne de courant? La question touche à l’essence même de notre indépendance. Elle interpelle l’ensemble des partis, contrairement à la mise à l’écart du programme Horizon, qui a laissé l’UDC de marbre, pour ne parler que d’elle.

Cet électrochoc peut-il créer l’urgence de renouer avec l’UE? Oui, si cette nécessité ravivée est aussi comprise par le principal acteur du dossier: Ignazio Cassis. Mais il y a de quoi être inquiet. Jamais depuis 1992, ministre des Affaires étrangères ne s’est aussi peu investi sur la question de nos relations avec l’UE. Pour Ignazio Cassis, au plus bas dans tous les sondages, absent sur le terrain diplomatique, sévèrement critiqué dans son propre département, l’occasion serait belle pour tenter de rebondir avant les élections de 2023. Sauf que le Tessinois est peu réactif et qu’il préfère le marketing diplomatique plutôt que l’engagement sur le front. Ainsi quand il se déplace à Genève, c’est pour recueillir les fruits du sommet Biden-Poutine, qui ne sont pas les siens, ou pour vanter les mérites du GESDA et de la diplomatie scientifique, un concept en devenir plutôt qu’une politique. On aimerait le voir prendre l’initiative, en négociateur à Bruxelles et en rassembleur à Berne. Sans attendre, car le pourrissement du dossier européen pourrait devenir explosif. Il a fermenté plus vite que prévu.

