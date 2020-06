Bande dessinée – Un duo subtil et élégant Une belle intégrale au format roman graphique réunit les sept volumes consacrés directement ou indirectement à la paire Francis Albany - Olivia Sturgess. Philippe Muri

Pas plus vivant que le duo Francis Albany - Olivia Sturgess. Éd. Dargaud

Leurs aventures littéraires possèdent ce petit goût «so British» de la finesse et de l’élégance. Pas plus vivant que le duo Francis Albany - Olivia Sturgess. La preuve: ces héros de BD sont morts. Maîtres de l’illusion, Floc’h et Rivière, leurs créateurs, ont posé des bornes à l’existence de leurs personnages, manière de les rendre tout à fait vraisemblables. Une idée de génie à (re)découvrir dans une belle intégrale au format roman graphique réunissant les sept volumes consacrés directement ou indirectement à cette paire de papier apparue en 1977 dans «Le rendez-vous de Sevenoaks». Incontournable, cet album, en pleine renaissance du mouvement ligne claire, associait tout à la fois les univers d’Hergé et de Jacobs à ceux de Borges et Robbe-Grillet.

De fausses publicités avec Francis Albany. Une manière d’accréditer l’existence du personnage. Éd. Dargaud



Par la suite, Floc’h et Rivière allaient mélanger subtilement la fiction et la réalité à travers différents volumes où l’apparent classicisme de la forme dissimule une manière de raconter profondément originale. Parmi eux, l’excellent «À la recherche de Sir Malcolm», ou le premier tome de «Blitz». Présentées chronologiquement, les histoires de ce livre à la pagination respectable donnent lieu à quelques mises en abyme savoureuses, à travers notamment des pages en forme de pseudo-documentaire ou de catalogue d’exposition, sans oublier de délicieuses fausses publicités. Albany et Sturgess y côtoient André Maurois, Harold Pinter ou David Hockney. Manière pour les auteurs d’évoquer leur philosophie de vie, avec la distance légère et le sens de l’understatement qui sied à deux anglophiles convaincus.