Centre d’art contemporain – Un duo de jeunes designers explore la métamorphose Audrey Large et de Théophile Blandet créent des objets à la frontière du réel et de la fiction avec un goût certain pour l’expérimentation. Irène Languin

Le jeu d’échecs selon Audrey Large et Théophile Blandet. COURTOISIE DES ARTISTES

Leurs créations ont ceci de commun qu’elles résistent à toute tentative de catégorisation. Jetant des ponts entre la matérialité et le numérique, les sculptures d’Audrey Large semblent tenir à la fois de l’objet et de la chimère. Les dispositifs de Théophile Blandet, eux, hybrident fonctionnalité et abstraction, paraissant à la fois familiers et venus d’un autre monde. Le Centre d’art contemporain de Genève (CAC) a réuni les deux jeunes designers français établis à Rotterdam pour une présentation à quatre mains qui prolonge les thèmes de «Chrysalide: le rêve du papillon», son grand accrochage collectif qui parcourait toutes les facettes de la métamorphose.

«Le travail d’Audrey et Théophile s’inscrit dans la catégorie du design de collection, par opposition au design industriel.» Marco Rainò, co-commissaire de l’exposition

«Le travail d’Audrey et Théophile s’inscrit dans la catégorie du design de collection, par opposition au design industriel, explique Marco Rainò, co-commissaire de l’exposition avec Barbara Brondi. L’idée était de présenter ce dialogue entre les deux artistes dans une forme de manifeste. Leurs objets révèlent comment le design est un outil pertinent pour représenter et manifester l’éphémère.» À noter que c’est la première fois que le CAC se penche sur ce style de création depuis son ouverture en 1974, selon son timonier, Andrea Bellini.

1 / 3 Au mur, les dessins préparatoires d’Audrey Large. MATHILDA OLMI/CAC

Couleurs iridescentes

Explorant les frontières entre réel et irréel, figuration et abstraction, les pièces d’Audrey Large remettent en cause notre perception visuelle du tangible. Dotées de couleurs iridescentes et incluant des formes évocatrices de vaisselle, de fleurs ou d’animaux, elles semblent presque liquides, ou alors en mouvement, à la manière fluide des nuages. «Ma méthode est très intuitive, explique celle qui est née à Bordeaux en 1994. Je m’intéresse à la transformation de la matière à partir d’images.»

Tout part pour elle du dessin, qui intervient à plusieurs étapes du processus et fonctionne tel «un atlas des possibilités» – d’ailleurs, un ensemble de croquis est affiché en regard des œuvres. Ensuite, ces esquisses passent par une phase numérique puis retournent à la matérialité par l’impression 3D: «J’aime utiliser le monde digital comme un espace de liberté, comme un catalogue de modèles», souligne-t-elle. Récemment, Audrey Large s’est également lancée dans la création de lampes en résine photosensible, dont les éléments jouent sur différentes textures.

1 / 4 Audrey Large, «Metamorphosis Signals: PBRLamp02_WoodFlooring044_Lava003_4K_GlassBSDF». Résine photopolymère, filament LED flexible, film hydrographique. COURTOISIE DE L’ARTISTE

Si les réalisations de Théophile Blandet s’attachent toujours à être fonctionnelles, leur aspect passablement déroutant ne permet pas d’en déceler immédiatement l’usage. Munie de portes coulissantes, ce qui s’apparente à une étagère murale en plastique clair orne une paroi: «Traditionnellement, ce genre d’objet était confectionné avec des matériaux précieux, ébène ou ivoire, souligne le Strasbourgeois de trente ans. Je récupère des déchets dans la rue, les entreprises ou les laboratoires pour mener une réflexion sur le plastique et sa valeur dans le futur.»

Aux côtés de fauteuils se pliant tels des papillons ou pourvus d’accoudoirs servant de boîtes, de tables basses futuristes dont les rabats révèlent des rangements, l’artiste montre aussi une «Fontaine de thé» en céramique, espèce d’objet impossible où s’étagent des tasses surmontées d’une théière. Quant à sa «Fountain of money», combinant un tube en aluminium rouge sur des flammes en résine crème, elle a été pensée pour «refroidir un computer et produire des bitcoins». Un prototype qu’on imaginerait volontiers à bord d’un vaisseau spatial à l’esthétique pop.

1 / 3 Théophile Blandet, «PT (Low Table)», 2018. COURTOISIE DE L’ARTISTE

L’exposition présente encore deux ouvrages réalisés en commun, sans doute les plus réussis de l’ensemble. Les artistes ont joint leur savoir-faire pour élaborer un jeu d’échecs, soit un plateau à damiers bleus et blancs soutenu par de larges pieds de bois, qui accueille des figurines violettes et mauves à l’allure fantasque. Le tandem a également fabriqué un grand lustre circulaire baptisé «Up, Charm, Top, Down, Strange, Bottom», du nom des six particules élémentaires qui forment la matière

