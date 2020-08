Série d’été: les BD hot (7/7) – Un duo d’auteurs genevois transcende l’infidélité avec finesse La scénariste Lydia Frost et le dessinateur Kalonji évoquent l’amour et le désamour dans un album aussi explicite qu’élégant. Philippe Muri

«In Bed», dessin de couverture. Ed. Delcourt

Pour conclure cette série entamée avec un Genevois (Zep), voici l’album de deux auteurs du cru. Explicite et élégant, «In Bed» (Éd. Delcourt 2014) est signé Jean-Philippe Kalonji au dessin, et Lydia Frost au scénario. Dès les premières pages de cet opus écrit et illustré avec finesse, la très jolie Rachel câline sans équivoque le beau Luka dans les draps d’un hôtel chic près de Central Park. Plus tard, on apprendra à connaître Julia, la compagne de Luka, et Henry, le mari de Rachel. Pas des anges non plus, juste des êtres humains avec leurs pulsions, leurs contradictions et leurs parts d’ombre.