Théâtre sur la Scène Caecilia à la Servette – Un duo d’actrices provoque le malaise en noir et blanc Mariama Sylla et Marie Wyler jouent «Contractions» de Mike Bartlett jusqu’à samedi. Benjamin Chaix

Marie Wyler et Mariama Sylla dans «Contractions». MAGALI DOUGADOS

Caecilia, c’est le nom d’une salle encore peu connue des spectateurs de théâtre. Elle se trouve rue Carteret à la Servette. La façade néogothique de cet étrange édifice, assortie au style de l’église voisine, fait naître l’envie d’y pénétrer. On n’est pas déçu. Cette ancienne salle de répétition de la Comédie est un lieu magique, riche d’une bonne patine et fort bien géré cet été par l’équipe de la Scène vagabonde de Valentin Rossier. Il y a présenté en juin «L’île des esclaves» dans sa propre mise en scène, puis «Joie de vivre» de et par Charles Nouveau, avant les actuelles représentations de «Contractions», qui durent jusqu’au 29 juillet.