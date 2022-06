Premier tour des législatives en France – Un duel tendu et le suspense jusqu’au bout Jean-Luc Mélenchon et ses alliés réussiront-ils à priver le président Macron de sa majorité absolue? L’élection pourrait ne pas être un simple scrutin de «confirmation». Joëlle Meskens - Paris

L’absence d’Emmanuel Macron et de Marine Le Pen au début de la campagne des législatives a favorisé la Nupes (alliance de gauche) de Jean-Luc Mélenchon, omniprésent sur le terrain médiatique. AFP

C’est un autre duel. La présidentielle avait vu s’affronter Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Un mois et demi plus tard, alors que 48 millions d’électeurs français sont conviés aux urnes ce dimanche pour le premier tour des législatives (le second tour aura lieu le 19 juin), le chef de l’État réélu se prépare à un «corps à corps» avec Jean-Luc Mélenchon.