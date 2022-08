Football – Un duel Lausanne - Zurich en 16es de finale de la Coupe Le tirage au sort de dimanche soir a débouché sur une affiche qui aura une saveur particulière pour le coach du LS, Ludovic Magnin.

Ludovic Magnin va retrouver le FC Zurich, entre le 16 et le 18 septembre prochains. Eric-Lafargue

Le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de Suisse a accouché d’un duel entre le champion de Suisse en titre, le FC Zurich, et le favori No 1 dans la course à la promotion en Super League, le Lausanne-Sport, dimanche soir sur le plateau de la SRF. Un match qui aura forcément une saveur particulière pour l’entraîneur vaudois du LS, Ludovic Magnin, ancien joueur et ex-coach du FCZ.

Ce deuxième tour de la Coupe se disputera entre le 16 et le 18 septembre. Il proposera quelques affiches sympathiques pour certains clubs romands dont Etoile Carouge (PL) - qui aura droit à un remake du quart de finale de la saison dernière face à Saint-Gall (SL) -, Stade-Lausanne-Ouchy (CL) - qui recevra Young Boys (SL) - et Meyrin (1re) - qui accueillera Winterhour (SL).

Chez les autres Romands de Swiss Football League, NE Xamax (CL) défiera Thoune (CL), Yverdon (CL) se déplacera à Schaffhouse (CL), Sion ira à Rapperswil (PL), tandis que Servette sera opposé à La Chaux-de-Fonds (1re)

Les affiches «romandes» Afficher plus 16es de finale de la Coupe de Suisse (16 au 18 septembre). Les affiches impliquant les Romands. NE Xamax (CL) - Thoune (CL) Portalban (1re) – Wil (CL) Schaffhouse (CL) - Yverdon (CL) Rapperswil (PL) - Sion (SL) SLO (CL) - Young Boys (CL) Etoile Carouge (PL) - Saint-Gall (SL) Chaux-de-Fonds (1re) - Servette (SL) Meyrin (1re) - Winterthour (SL) Lausanne (CL) - Zurich (SL)

