Encre bleue – Un doudou à double Opinion Julie

DR

C’est l’histoire d’un gars. D’un tout p’tit gars en fait puisqu’il doit avoir au moins une quinzaine de mois. On l’appellera Louis, pour faire simple. À sa naissance, ses grands-parents, fous de joie, lui ont offert un authentique «Teddy bear». Un petit ours en peluche articulé et extradoux qui coûte bonbon, mais qui est si mignon.

Le jouet tient bien dans la main du minot. Il est de ceux qui rassurent et consolent en toute occasion, avec ses yeux tendres qui semblent tout comprendre. Le nounours devient vite indispensable au petit Louis. Il sera donc son doudou. Arrive le jour où le petit bout d’homme prend le chemin de la crèche. Tout naturellement, il embarque sa peluche avec lui. Que ferait-il sans elle?

Mais voilà. Le Covid est passé par là! Dans l’institution de la petite enfance où le bambin est accueilli, on ne plaisante pas avec les mesures sanitaires. Quand un doudou rentre dans les locaux, il ne peut plus en sortir. Imaginez l’émoi du jeune Louis quand il doit quitter la crèche sans lui! Panique à bord, cris, pleurs et trépignements.

De guerre lasse, la jeune maman téléphone à ses parents. Et pose la seule question qui s’impose: «Vous l’avez acheté où, le nounours? Car elle doit trouver exactement le même pour calmer le jeu. Quitte à le fatiguer un peu pour lui donner le vécu du premier nounours. Ni une ni deux, les grands-parents filent à nouveau au magasin pour acheter un «Teddy bear» strictement identique à celui qui est resté à la crèche, et qui coûte toujours bonbon.

C’est ainsi que grâce aux mesures sanitaires, certains commerçants font de bonnes affaires: Louis ne doit pas être le seul petit enfant à avoir besoin d’un doudou à double…

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.