Ski alpin – Un doublé pour Goggia à Lake Louise L’Italienne est imbattable dans la station américaine. Samedi, elle s’est imposée devant l’Autrichienne Nina Ortlieb et Corinne Suter. La Suisse place six skieuses dans les 15 premières. Claude-Alain Zufferey

Sofia Goggia a signé sa 19e victoire de Coupe du monde, samedi à Lake Louise. AFP

Les jours se suivent et se ressemblent pour Sofia Goggia. Après sa victoire de vendredi soir, l’Italienne a récidivé samedi dans la deuxième descente dames de Coupe du monde de Lake Louise (États-Unis). Cette fois-ci, pour son 19e succès sur le Cirque Blanc, elle a battu Nina Ortlieb de 0’’34, une marge un peu plus grande que celle qu’elle avait eu la veille dans son duel avec Corinne Suter, soit six centièmes.

La Schwytzoise n’a d’ailleurs pas les centièmes avec elle ce week-end en Amérique du Nord. Lors de cette seconde course, elle termine finalement troisième mais n’a concédé que… trois centièmes à Ortlieb. De gros points qui s’envolent pour la Suissesse dans sa lutte avec Goggia dans la course au globe de cristal de la descente.

Michelle Gisin revient dans le jeu

Dans le camp suisse, Corinne Suter n’a pas été la seule satisfaction de cette étape américaine. Joanna Haehlen a réussi à décrocher la quatrième place à 0’’59 de Goggia. Michelle Gisin a également bien réagi en décrochant une 8e place. Cette performance va lui faire du bien, après un changement de matériel et un début de saison pas très bien négocié.

Pour compléter ce tir groupé helvétique dans le top 15, à noter la 13e place à égalité de Lara Gut-Behrami et de Delia Durrer, ainsi que la 15e de Jasmine Flury. Suivent plus loin, Priska Nufer (19e) et Juliana Suter (23e).



