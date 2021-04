Variants du Covid-19 – Un «double mutant» frappe l’Inde et inquiète le monde La deuxième vague pandémique est fulgurante dans le sous-continent et elle touche beaucoup d’enfants et de jeunes adultes. Faut-il s’en inquiéter? Andrés Allemand Smaller

Une foule ordinaire ce mois-ci à Mumbai, alors que l’Inde est devenue le deuxième pays au monde en nombre de personnes contaminées par le Covid-19. AFP

Fulgurante, la deuxième vague pandémique qui balaie l’Inde serait en partie due au «double mutant», un nouveau variant du Covid-19 qui commence déjà à se répandre sur d’autres continents. Encore peu connu des chercheurs, il inquiète les milieux scientifiques car il semble qu’il soit plus résistant aux vaccins et qu’il s’attaque davantage aux enfants et aux jeunes adultes.

Son surnom, le variant B.1.617 le doit à la présence de deux mutations: E484Q (similaire au E484K des variants brésilien et sud-africain) et L452R (variant californien). Or, ce «double mutant» aurait été trouvé dans 24% des échantillons prélevés entre février et mars sur des Indiens contaminés ayant effectué un séquençage génétique. Par comparaison, le variant britannique n’était présent que dans 13% de ces patients. Bref, le nouveau venu semble avoir une plus grande capacité de transmission. Par ailleurs, le gouvernement local de New Delhi a signalé que 65% des nouveaux patients avaient moins de 45 ans.