Tribunal administratif fédéral – Un douanier paie ses petites magouilles au prix fort Le quinquagénaire, qui a travaillé plus de trente ans à la douane, a établi un faux document à son avantage. Il est licencié malgré ses protestations. Arthur Grosjean

Les juges ont dénoncé dans cette affaire «une violation crasse des devoirs de fidélité et de loyauté». TAGES-ANZEIGER/Urs Jaudas

On ne plaisante pas avec les douaniers. Ce qui est valable pour tout un chacun lors d’un passage de frontière s’avère aussi pertinent pour les douaniers eux-mêmes quand ils violent la loi. Le Tribunal administratif (TAF) vient de confirmer le licenciement d’un ancien cadre qui a été pris deux fois la main dans le sac en train de magouiller. Malgré ses protestations et ses plus de trente ans de service, il devra se chercher un nouvel emploi.