Prostitution à Lausanne – Un donjon sadomaso irrite riverains et parents d’élèves Le voisinage juge que le salon, installé chemin de la Fourmi depuis des années mais récemment agrandi, est devenu trop visible. Romaric Haddou

Image d’illustration. JEAN-PAUL GUINNARD

La bâtisse dominerait un peu trop le voisinage. Pour certains riverains du secteur Vennes/Fourmi, le salon à tendance sadomasochiste implanté de longue date au milieu du quartier serait désormais «trop grand et trop haut». «Auparavant il s’agissait d’une petite maison, comme toutes les autres dans le coin, qui plus est cachée derrière des sapins. Elle a été démolie pour faire place à un bâtiment beaucoup plus imposant. Il devait accueillir du logement», raconte un voisin. Le projet a été autorisé fin mars 2018. Mais le 12 mai dernier, une autre mise à l’enquête demande le changement d’affectation du 2e étage de la nouvelle villa pour la création d’un lieu de prostitution. Celle-ci débouche sur sept oppositions, dont une collective de 29 signatures.

«Nous estimons qu’un salon à cet endroit serait désormais trop visible, explique un opposant. Nous sommes au centre d’un quartier qui compte plusieurs établissements scolaires, des garderies, des centres culturels ou de loisirs, il y a donc des enfants partout.» Une pétition est lancée, demandant aux autorités de s’opposer à la réaffectation du 2e étage et de contribuer à «éveiller les jeunes à une vision saine des relations». Pour les pétitionnaires, la terrasse et les baies vitrées ne permettront pas de garantir l’impérative discrétion.

«Nous sommes au centre d’un quartier qui compte plusieurs gros établissements scolaires, des garderies, des centres culturels ou de loisirs, il y a donc des enfants partout» L’un des opposants au projet

«Les enfants savent ce qui se passe ici et certains finissent par surfer sur le site internet du salon. Je ne pense pas que ce soit très bon pour eux et le fait qu’il s’agisse de pratiques dites «hards» renforce le problème», pointe anonymement l’une des pétitionnaires. Le donjon étale effectivement un menu copieux en ligne, mais «la Ville n’a, de manière générale, pas les moyens de s’opposer à une activité légale et à un projet réglementaire», rappelle Jeanne Dubuis, chargée de communication pour la Direction de la culture et du développement urbain lausannoise.

Dans les établissements scolaires alentours, quelques voix s’élèvent aussi, l’une d’elles estimant qu’il s’agit là d’une «question d’éducation». Jeanne Dubuis souligne que le salon est légalement en ordre, qu’il est «ouvert à cette adresse depuis plus de trente ans» et que «la Ville n’a pas eu connaissance de plainte du voisinage jusque-là». La Municipalité se prononcera tout de même, et comme toujours, en fin de procédure. Quant à la maîtresse des lieux, elle «ne souhaite pas s’exprimer à ce stade».