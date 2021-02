Lettre du jour – Un don bloqué par une banque Opinion Courrier des lecteurs

Conches, 17 février

Depuis plusieurs années, j’apporte un soutien à une association humanitaire suisse Medicuba. Elle aide les hôpitaux cubains victimes d’un pervers et interminable embargo.

En début d’année, je donne des instructions à l’une des plus grandes banques suisses de transférer un don. Quelques jours plus tard, je constate que mon virement a été bloqué avec la mention «la banque ne fait pas de telle transaction». Surpris, je contacte un conseiller pour obtenir des explications. J’apprends que Donald Trump, treize jours avant la fin de son mandat, a signé un décret. Dans un ultime délire, il a placé Cuba sur la liste des pays soutenant le terrorisme! Immédiatement, avec servilité, la banque active de nouveaux algorithmes et bloque mon transfert.

Abasourdi par un tel asservissement au chantage américain, je demande des explications. La réponse est un amalgame alambiqué et spécieux d’énigmatiques dispositions légales et réglementaires «sur le plan mondial» ainsi que de risques potentiels liés à ce versement! Quel risque? Celui d’être réprimandé par la place financière américaine? Cette pusillanimité est accompagnée d’une déclaration hypocrite que leur décision n’est, en aucun cas, liée à une quelconque motivation politique.

Comment ma banque et beaucoup d’autres grandes banques suisses peuvent-elles s’avilir au point de refuser un transfert d’un don humanitaire à une association suisse reconnue et certifiée? Comment nos instances fédérales tolèrent-elles de telles entraves? L’honneur, l’indépendance et la neutralité ont-ils encore un sens?

Daniel Fortis