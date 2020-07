Ouest lausannois – Un docu sans filtre sonde les Chavannois Quatre habitants de la Blancherie expriment critiques et affection pour ce quartier populaire. Le film s’inscrit dans une politique sociale novatrice. Chloé Banerjee-Din

Monia Ganna et Youssef Triglia sont deux des protagonistes du film de vingt-six minutes, visible sur YouTube. YouTube / capture d’écran

Dans certaines bourgades, on réalise des clips vidéo pour séduire les touristes. À Chavannes-près-Renens, on explore d’autres registres. La Commune vient de présenter un petit documentaire consacré à l’un de ses quartiers les plus populaires, la Blancherie. Visible sur YouTube, le film de vingt-six minutes a été commandé à la réalisatrice et journaliste Violeta Ferrer, de l’association A la Vista. On y trouve les récits de quatre habitants, empreints d’autant de franchise que d’affection pour cette banlieue qui n’a pas toujours eu bonne presse. «Plutôt que des solutions, ce film montre ce à quoi nous devons réagir. Nous voulions une photo la plus brute possible de ce que vivent les gens», commente Alain Plattet, chef du Service de la cohésion sociale de la Commune.