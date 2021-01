Guerre en Syrie – Un djihadiste saint-gallois a été extradé vers l’Italie Terroriste présumé, Stefano C. avait rejoint la région d’Idlib en 2014. Il vient de se rendre aux autorités turques et a été expulsé vers son pays d’origine. Kurt Pelda

Le djihadiste présumé à son arrivée à l’aéroport de Pescara. Police italienne

La coopération transfrontalière entre l’Italie, la Turquie et la Suisse a conduit à la récente arrestation d’un djihadiste saint-gallois de 24 ans dans la région frontalière entre la Syrie et la Turquie. Stefano C., de nationalité italienne, a été expulsé vers l’Italie. Sa famille étant originaire des Abruzzes, le Ministère public de Pescara est désormais responsable de son dossier.

Né en Suisse, Stefano C. a grandi à Saint-Gall. Titulaire d’un permis C, il a commencé une carrière prometteuse de boxeur et un apprentissage d’électricien, avant de se radicaliser. En septembre 2014, il s’est rendu en Syrie, dans la province troublée d’Idlib, avec sa femme et l’enfant de cette dernière. Il y rejoint le Front al-Nosra, la branche syrienne d’Al-Qaïda. Le jeune converti a alors répandu la propagande djihadiste sous le pseudonyme de Franz Huber. Il a également essayé de persuader d’autres musulmans vivant en Suisse de partir pour la Syrie.