Vaud – Un dispositif à Montreux pour des nuits plus tranquilles Outre une société de sécurité privée qui a été engagée afin de renforcer la surveillance des quais, la police dédie une patrouille à la prévention en matière de nuisances sonores et autres incivilités durant toute la saison estivale.

La Municipalité a mis en place un dispositif pour pacifier ses nuits (photo prétexte). Keystone/LAURENT GILLIERON

Suite aux nuisances sonores et incivilités constatées ces derniers temps au Pierrier, mais également sur les quais et au Marché couvert, la Municipalité de Montreux (VD) a décidé de mettre en place un dispositif afin que chacun puisse profiter de nuits plus tranquilles. Une société de sécurité privée a notamment été engagée.

Le but premier du dispositif est de créer un lien avec les personnes qui profitent des beaux jours sur le domaine public, en les rendant attentives aux règles du «bien vivre ensemble» et aux nuisances qu’elles peuvent engendrer. Si nécessaires pour garantir la tranquillité des habitants, des mesures répressives pourront être prises, relève la Municipalité mardi dans un communiqué.

Ponctuel, ce dispositif se décline en trois axes. Le concept de prévention habituellement prévu pour le Montreux Jazz Festival, comprenant notamment la présence de travailleurs sociaux et la distribution de bouteilles d’eau, a déjà été mis en place depuis le week-end dernier.

Une société de sécurité privée a été engagée afin de renforcer la surveillance des quais dans le cadre de Dolce Riviera. Enfin, Police Riviera dédie une patrouille à la prévention en matière de nuisances sonores et autres incivilités durant toute la saison estivale.

( ATS/NXP )