Un retour des afghanes à l’école? – Un dirigeant taliban promet de «bonnes nouvelles» sur l’éducation des filles Ce lundi, le ministre de l’Intérieur du gouvernement taliban s’est exprimé sur le retour des afghanes dans les écoles secondaires d’Afghanistan. Elles n’y ont plus accès depuis fin mars.

Sirajuddin Haqqani, ministre de l’Intérieur afghan et membre du réseau Haqqani. AFP/Wakil Kohsar

«J’aimerais apporter une clarification. Personne ne s’oppose à l’éducation pour les femmes», a déclaré Sirajuddin Haqqani, ministre de l’Intérieur taliban. Il a longtemps été l’un des dirigeants talibans les plus secrets, qui ne s’est montré pour la première fois à visage découvert en public qu’en mars.

Dans une interview avec CNN ce lundi, il a fait valoir que les filles pouvaient déjà aller en classe au primaire. «Au-delà de ces niveaux, le travail se poursuit sur un mécanisme» permettant de rouvrir les écoles secondaires, a-t-il ajouté.

Sirajuddin Haqqani a laissé entendre que ce «mécanisme» était lié à la tenue vestimentaire exigée pour les futures élèves, expliquant que l’éducation devait être basée sur la «culture» afghane et les «règles et principes islamiques», et évoquant «plus largement» la question du port du hijab.

Les talibans ont exigé après leur retour au pouvoir que les femmes portent au minimum un hijab, un foulard couvrant la tête mais laissant apparaître le visage. Mais depuis début mai, ils leur ont imposé le port en public d’un voile intégral, de préférence la burqa, déjà obligatoire lors de leur premier passage au pouvoir entre 1996 et 2001.

«Quelqu’un qui confie ses filles ou ses soeurs le fait sur la base d’une confiance totale. Nous devons créer les conditions pour garantir leur honneur et leur sécurité. Nous prenons des mesures à cette fin», a-t-il assuré.

Le réseau Haqqani, lié au ministre de l’Intérieur, est accusé d’avoir commis certains des attentats les plus violents perpétrés par les talibans en Afghanistan ces 20 dernières années. Sirajuddin Haqqani lui-même figure toujours sur la liste des suspects les plus recherchés du FBI, qui a promis jusqu’à 10 millions de dollars pour toute information pouvant mener à son arrestation.

Ce dernier a toutefois assuré que les talibans entendaient respecter l’accord signé avec Washington en 2020, dans lequel ils s’engagent à ne pas laisser l’Afghanistan devenir à nouveau une base arrière pour des attaques terroristes visant les Américains.

fff/dax

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.