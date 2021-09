Proposition controversée – Un directeur viré pour une prime aux employés non vaccinés

Proposition controversée – Le patron d’OPEO viré pour une prime aux employés non vaccinés Le directeur de l’entreprise de ramassage de déchets a été remercié après avoir promis 1000 francs à ses collaborateurs non vaccinés. Maxime Kissou

L’entreprise montaine OPEO est dans la tourmente, et se retrouve sans patron après le licenciement de Jean-Daniel Héritier. Il proposait une prime de 1000 fr. à chaque employé qui n’irait pas se faire vacciner contre le Covid-19. PATRICK MARTIN/24HEURES

«Après dix-neuf ans de bons et loyaux services, je me suis fait licencier.» Au téléphone, Jean-Daniel Héritier est dépité. Celui qui est désormais l’ex-patron de l’entreprise vaudoise OPEO SA, spécialisée dans le ramassage des déchets.

Cette mise à pied intervient après la révélation, par le média Heidi.news, d’une information surprenante. Jean-Daniel Héritier offrait une prime de 1000 francs à tout employé non vacciné d’ici au 31 mars 2022. Immédiatement, il avait fait face à des réactions virulentes. Gilles Goutte, patron de Goutte Récupération SA, actionnaire d’OPEO et président du conseil d’administration de la société montaine, soulignait mercredi matin «le total désaccord du conseil d’administration avec cette prise de position», sans se prononcer sur une éventuelle sanction. Celle-ci tombera plus tard dans la journée. En soirée, Gilles Goutte n’a pas répondu à nos sollicitations pour commenter le licenciement.