Services de sécurité russes – Un diplomate ukrainien «pris la main dans le sac» a été arrêté Un consul du Consulat général d’Ukraine à Saint-Pétersbourg est accusé par le FSB d’avoir reçu des informations sensibles d’un citoyen russe. Des mesures seront prises contre lui en raison de la nature «clairement hostile» de son activité.

Le quartier général du FSB à Moscou. AFP/Mladen ANTONOV

Un diplomate ukrainien a été arrêté par les services de sécurité russes (FSB), qui l’accusent d’avoir reçu des informations sensibles d’un citoyen russe, a annoncé samedi le FSB.

«Un diplomate ukrainien, un consul du Consulat général d’Ukraine à Saint-Pétersbourg a été arrêté vendredi par le FSB», a précisé le communiqué du FSB. Alexandre Sossoniouk a été pris «la main dans le sac» lors d’une rencontre avec un citoyen russe alors qu’il cherchait à obtenir des informations classées secrètes, selon le FSB.

«Une telle activité est incompatible avec le statut diplomatique et d’une nature clairement hostile à la Fédération de Russie», a encore commenté le FSB, ajoutant que «des mesures» seraient prises envers lui, «en conformité avec le droit international».

Depuis l’annexion de la Crimée par Moscou et le début du conflit dans l’est russophone et indépendantiste de l’Ukraine, la Russie a arrêté un certain nombre de citoyens ukrainiens en les accusant d’espionnage, mais l’arrestation d’un diplomate est rare.

Augmentation des tensions

Ces dernières semaines, les tensions ont augmenté entre les deux pays, Kiev accusant Moscou de masser des troupes à sa frontière pour chercher à détruire l’État ukrainien.

Kiev est en guerre contre les indépendantistes, soutenus officiellement par Moscou – sans aide militaire, affirme Moscou, niant les accusations occidentales – depuis 2014, et les affrontements se sont intensifiés depuis le début de l’année, mettant à mal le cessez-le-feu signé en juillet 2020.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.