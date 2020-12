Menaces de mort – Un diplomate brésilien à Genève victime d’une tentative d’extorsion Trois arrestations ont eu lieu mercredi, une au Brésil et deux dans le canton de Genève. Le plaignant travaille aux Nations Unies, à Genève. Fedele Mendicino

La victime de la tentative d’extorsion travaille à l’Organisation des Nations Unies, à Genève. Lucien Fortunati/Archives

La police fédérale brésilienne et la police judiciaire genevoise ont lancé mercredi l’opération Genève. Elle a permis d’arrêter deux Brésiliens et un homme ayant la double nationalité brésilienne et suisse. Ces trois prévenus, dont deux ont été interpellés à Genève, sont soupçonnés d’avoir tenté une extorsion à l’encontre d’un fonctionnaire brésilien des Nations Unies résidant dans le canton.

Le Ministère public genevois nous confirme que les arrestations survenues en Suisse ont eu lieu, «dans le cadre d’une tentative d’extorsion à l’encontre d’un fonctionnaire brésilien à l’ONU. En parallèle, une troisième arrestation a eu lieu au Brésil.»