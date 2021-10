Lutte contre le réchauffement – Un dinosaure à la tribune de l’ONU Le Programme des Nations Unies pour le développement dénonce dans une vidéo les subventions aux énergies fossiles et met en garde contre l’extinction avec Frankie le dino. Olivier Bot

Frankie le dino à la tribune de l’ONU.

Un tyrannosaure à la tribune des Nations Unies! L’image d’un dinosaure, espèce victime d’une extinction totale il y a quelque 70 millions d’années, vient rappeler à l’homme sa responsabilité et le risque d’une disparition de l’humanité sur Terre si rien n’est fait pour enrayer la dégradation de la planète.

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le Programme des Nations Unies pour le développement a lancé une campagne intitulée «Ne choisissez pas l’extinction. Dans un discours, Frankie le dino, comme sorti de «Jurassic Park», dénonce les 423 milliards de dollars de subventions aux combustibles fossiles. Dans une étude publiée avant la COP26 de Glasgow et le G20, des économistes appellent à réformer ce système mortifère.

«Être en voie d’extinction, c’est une mauvaise chose et causer soi-même sa propre extinction, c’est la chose la plus ridicule que j’ai entendue en 70 millions d’années. Au moins, nous, on avait un astéroïde. C’est quoi votre excuse à vous?» demande Frankie le dino aux dirigeants de la planète.

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.