Tour de France – Un dimanche de fête aux Champs et un rêve qui se concrétise Que ce soit Lorena Wiebes qui a endossé le premier maillot jaune du Tour féminin de la renaissance ou Jonas Vingegaard qui a ramené cette tunique à Paris, ils ont vécu un jour inoubliable. Christian Maillard Paris

Les femmes, qui ont pris part au Tour de France du renouveau, ont vécu une journée de rêve ce dimanche. AFP

Destins croisés ce dimanche sur les Champs-Élysées et beaucoup d’émotions de part et d’autre, de la tour Eiffel à l’Arc de Triomphe. D’un côté, les hommes, en pleine décontraction et la socquette légère, n’avaient plus qu’une envie: en finir, en roue libre, les mains aux cocottes, après 3500 km de souffrance entre Copenhague et Paris, en passant par Lausanne et Aigle.