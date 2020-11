Enchères – Un diamant rose russe vendu pour 21 millions de francs Baptisé «Le Spectre de la Rose», ce diamant de 14,83 carats est le plus grand de sa catégorie à avoir jamais été mis aux enchères.

Le diamant rose «Le Spectre de la Rose» a été vendu pour 21 millions de francs. KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Une pierre rose d’exception, provenant du plus gros diamant brut rose jamais découvert en Russie, a été vendue aux enchères pour 21 millions de francs suisses commission comprise mercredi soir à Genève par la maison Sotheby’s.

Baptisé «Le Spectre de la Rose» d’après la célèbre création des Ballets russes, ce diamant de 14,83 carats et de la taille d’une bille est le plus grand de sa catégorie (vivid purple-pink) à avoir jamais été mis aux enchères. Après quelques minutes, ce diamant de taille ovale, mis aux enchères en ligne en raison de la pandémie de coronavirus, a été adjugé pour 21 millions de francs, soit 26,6 millions de dollars.

Le commissaire-priseur, Benoit Repellin, directeur des ventes de haute joaillerie de Sotheby’s à Genève, a souligné qu’il s’agissait d’un record pour un diamant rose violacé. Avant la vente, Sotheby’s l’avait estimé entre 23 et 38 millions de dollars (entre 21 et 35 millions de francs). L’acheteur a souhaité garder l’anonymat et a enchéri au téléphone. Ce diamant, «entièrement pur», est exceptionnel de par sa taille et sa couleur, avait indiqué avant la vente Benoit Repellin à l’AFP.

Diamants rares et convoités

Son origine est également exceptionnelle. Il a été extrait et taillé dans un diamant brut de 27,85 carats – le plus gros diamant brut rose jamais découvert en Russie. Découvert dans la République de Sakha (Yakoutie) au nord-est de la Sibérie en 2017 par le groupe russe Alrosa, il a fallu un an de travail minutieux pour le tailler afin de lui donner sa forme tout en préservant sa couleur éclatante.

Les diamants roses sont les diamants les plus rares et les plus convoités sur le marché mondial. Le record absolu du diamant rose le plus cher jamais vendu aux enchères est détenu par le CTF Star Pink vendu 71,2 millions de dollars (65 millions de francs) en 2017 à Hong Kong. Et 5 des 10 diamants les plus chers jamais vendus aux enchères sont roses, selon Sotheby’s.

Tous ont été vendus au cours de la décennie passée. La vente du «Spectre de la Rose» intervient quelques jours après la fermeture, début novembre, de la plus grande mine au monde de diamants roses, située en Australie. Ce gisement (Argyle) qui assurait jusqu’à récemment plus de 90% de l’approvisionnement mondial en diamants roses est en effet épuisé.

ATS/NXP