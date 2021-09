La BD version vitrail – Un diable squatte et grimace à la cathédrale À Lausanne, dans le cadre de BDFIL, c’est dans ce lieu de culte que le diablotin Nelson célèbre ses 20 ans, avec un festival de grimaces et des confessions. Jocelyn Rochat

Le diablotin Nelson, bien connu des lecteurs du «Matin Dimanche», s’expose à la cathédrale de Lausanne. Ce qui valait bien une grimace. Yvain Genevay/Le Matin Dimanche

L’utilisation des lieux de culte à des fins muséales permet des rencontres improbables. Dans le cas de Nelson, le célèbre héros de BD, elle est carrément iconoclaste, puisque le diable a envahi la cathédrale de Lausanne.

Dans le cadre du festival BD FIL, le petit monstre multiplie les grimaces à côté des gisants des évêques, de la statue du chevalier Othon de Grandson et de la plaque consacrée au major Davel.

Né il y a vingt ans (c’était le 11 février 2001) dans «Le Matin», le diablotin jubile sous les vitraux. S’il est «directement issu de l’iconographie chrétienne, avec sa couleur de feu, ses cornes, sa queue fourchue et sa fourche qui l’aide à s’empiffrer de spaghettis carbonara», précise son créateur Christophe Bertschy, il a bien vite été détourné de cette origine biblique pour multiplier les bêtises et les farces plus innocentes, comme se confesser à un tue-mouche.